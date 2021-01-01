Мода на серьги-подвески, которая возвращается каждый сезон, в этом году приобрела впечатляющие масштабы! Известные киноактрисы, супермодели, музыканты и безумно популярные блогеры при любой возможности надевают эти роскошные ювелирные украшения, которые деликатно подчеркивают мягкие очертания лица и добавляют нотки женственности любому образу. Почему вам стоит последовать их примеру? Во-первых, это нетривиально и всегда выглядит очень красиво. Во-вторых, серьги с подвесной частью обладают поразительным эфектом: они приблизят наступление долгожданного отпуска и в то же время станут элегантным напоминанием о ваших путешествиях! Ведь изделия так элегантно касаются лебединой шеи, а их неуловимые движения ассоциируются с нежными прикосновениями хрупких крыльев разноцветных бабочек. Соберите свою персональную коллекцию этих эксклюзивных драгоценностей, которые будто родились на пересечении различных мифов и мысленно переносят в счастливую сказку, где повсюду царит веселье, беззаботность и тотальная радость от жизни! Поверьте, какими бы привлекательными и сияющими ни были сережки, сразу же рассмотреть все детали великолепной работы попросту невозможно: так и хочется попытаться понять, как же выполнены фигурные переходы от декоративной части до застежки, сложные закрепки и удивительные многоярусные конструкции. А весь секрет в том, что команда мастеров и дизайнеров Столичной Ювелирной Фабрики™ постоянно находится в созидательном поиске новых идей, отслеживает модные тенденции и бесконечно экспериментирует с текстурами и формами драгоценностей, используя инновационные технологии, которые позволяют воплотить самые смелые творческие замыслы и фантазии!
Почему золотые серьги-подвески – одно из самых востребованных украшений в мире современных трендов? Причин существует несколько, и сейчас мы подробно расскажем о каждой из них.
1. Универсальность сережек с подвесками
Украшения легко подобрать к любому стилю, особенно если обратить внимание на геометрическую форму подвесок:
2. Сережки с подвесной частью – идеальная возможность выразить свой вкус
Вы можете ненавязчиво продемонстрировать свое непревзойденное чувство стиля и выделить ваш наряд из множества других! Для этого вполне достаточно будет надеть золотые или серебряные серьги-подвески. А если хотите видеть восхищение в глазах конкуренток и слышать восторженные комплименты от мужчин, попробуйте гармонично сочетать это украшение с типом прически:
И, конечно же, неоспоримое преимущество сережек-подвесок – надежные и простые в эксплуатации застежки, удобство которых вы сможете почувствовать уже в первую секунду примерки! Приходите в фирменный бутик Столичной Ювелирной Фабрики™, чтобы убедится в этом самстоятельно.
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