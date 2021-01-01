В ритме изысканности: золотые серьги с подвесной частью от Столичной Ювелирной Фабрики™

Мода на серьги-подвески, которая возвращается каждый сезон, в этом году приобрела впечатляющие масштабы! Известные киноактрисы, супермодели, музыканты и безумно популярные блогеры при любой возможности надевают эти роскошные ювелирные украшения, которые деликатно подчеркивают мягкие очертания лица и добавляют нотки женственности любому образу. Почему вам стоит последовать их примеру? Во-первых, это нетривиально и всегда выглядит очень красиво. Во-вторых, серьги с подвесной частью обладают поразительным эфектом: они приблизят наступление долгожданного отпуска и в то же время станут элегантным напоминанием о ваших путешествиях! Ведь изделия так элегантно касаются лебединой шеи, а их неуловимые движения ассоциируются с нежными прикосновениями хрупких крыльев разноцветных бабочек. Соберите свою персональную коллекцию этих эксклюзивных драгоценностей, которые будто родились на пересечении различных мифов и мысленно переносят в счастливую сказку, где повсюду царит веселье, беззаботность и тотальная радость от жизни! Поверьте, какими бы привлекательными и сияющими ни были сережки, сразу же рассмотреть все детали великолепной работы попросту невозможно: так и хочется попытаться понять, как же выполнены фигурные переходы от декоративной части до застежки, сложные закрепки и удивительные многоярусные конструкции. А весь секрет в том, что команда мастеров и дизайнеров Столичной Ювелирной Фабрики™ постоянно находится в созидательном поиске новых идей, отслеживает модные тенденции и бесконечно экспериментирует с текстурами и формами драгоценностей, используя инновационные технологии, которые позволяют воплотить самые смелые творческие замыслы и фантазии!

Главные причины популярности сережек-подвесок

Почему золотые серьги-подвески – одно из самых востребованных украшений в мире современных трендов? Причин существует несколько, и сейчас мы подробно расскажем о каждой из них.

1. Универсальность сережек с подвесками

Украшения легко подобрать к любому стилю, особенно если обратить внимание на геометрическую форму подвесок:

се рьги с круглыми камнями и подвижными элементами без вставок дарят ощущение гармонии и спокойствия. Они идеально дополнят гармоничный женственный образ женщины;

рьги с круглыми камнями и подвижными элементами без вставок дарят ощущение гармонии и спокойствия. Они идеально дополнят гармоничный женственный образ женщины; украшения с прямоугольными декоративными деталями станут стильным и современным акцентом, помогут выразить индивидуальность характера. Серьги с подвесками квадратной формы смотрятся строго и могут сделать оригинальным даже классический костюм;

треугольная форма подвесок подходит самым смелым и стильным личностям. Девушки с творческим подходом обожают такие украшения, которые создают загадочный и необычный имидж.

2. Сережки с подвесной частью – идеальная возможность выразить свой вкус

Вы можете ненавязчиво продемонстрировать свое непревзойденное чувство стиля и выделить ваш наряд из множества других! Для этого вполне достаточно будет надеть золотые или серебряные серьги-подвески. А если хотите видеть восхищение в глазах конкуренток и слышать восторженные комплименты от мужчин, попробуйте гармонично сочетать это украшение с типом прически:

Сережки-подвески, обольстительно свисающие до самых плеч, чаще всего дополнены английскими застежками и или замками типа «гвоздики». Модные эксперты называют их самыми женственными и советуют носить с волосами, собранными в объемный пучок или хвост в стиле легендарной Одри Хепберн;

Дерзкая, утонченная, раскованная и непредсказуемая! Именно такая женщина вдохновляет других, а ее неуловимая сногсшибательность становится настоящим вызовом для многих! Чтобы не перегрузить свой стиль, берите пример с эффектных светских выходов Меган Маркл и носите моносерьгу-подвеску. Низкий пучок, игривые локоны или ассиметричные укладки в тандеме с одной сережкой или ассиметриченым комплектом из пусета и серьги-подвески помогут быстро преобразится в роковою красотку.

Многоярусные массивные сережки, колышущиеся в такт движениям своей обладательницы – must have, который превратится в изюминку ваших дневных и вечерних нарядов! Несомненно, они внесут яркие штрихи в повседневные монохромные наряды, а их безоговорочным достоинством выступает возможность облагородить и сделать женственным любой стиль! Такие изделия вполне можно надевать даже в офис с белой рубашкой в викторианском стиле или на прогулку со свитером и классическими брюками, а на удивленные взгляды незнакомцев отвечать лучезарной улыбкой. Безусловно, с таким заметным восхитительным украшением не понадобится вычурная прическа и макияж: ее с лихвой компенсирует авангардный вид сережек. Кстати, можно комбинировать между собой модели из двух комплектов: серьги разного размера, длины и цвета на разных ушах. Утонченные изделия или камни огромного диаметра до плеч? Украшения со вставками или без, серьги-подвески из белого золота или красного? Выбирайте на свой вкус и творчески сочетайте серьги между собой ограничений!

Серьги-подвески – подарок женщине на все случаи жизни. Так исторически сложилось, что ювелирные изделия – самые желанные для маленьких девочек, юных леди и взрослых успешных леди! Недаром говорят, что есть пять вещей, которых никогда не бывает слишком много для стильных дам: платьев, туфель, сумочек, поясов и золотых сережек. Если вы хотите не просто преподнести символический презент, а подарить незабываемую ювелирную сказку для близкого человека, вам обязательно стоит купить серьги с подвесной частью из камней. Бесспорно, такое украшение чудесно справляется с этой ответственной миссией и займет особое место в сердце вашей мамы, жены, дочери, сестры, племянницы или лучшей подруги! Согласитесь, ничто не способно рассказать о вашем отношении к индивидуальности близкого человека так, как памятный подарок в виде шикарного ювелирного изделия!

И, конечно же, неоспоримое преимущество сережек-подвесок – надежные и простые в эксплуатации застежки, удобство которых вы сможете почувствовать уже в первую секунду примерки! Приходите в фирменный бутик Столичной Ювелирной Фабрики™, чтобы убедится в этом самстоятельно.

3. Соединение непревзойденного качества, оригинального дизайна и выгодной цены

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