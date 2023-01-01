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Сережки підвіски

    • Новинка
    Золоті сережки-підвіски "Монети" (арт. 110993)
    Золоті сережки-підвіски "Монети" (арт. 110993)

    7 467грн

    -62%

    19 650 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.62
    • Новинка
    Пусети золоті з фіанітами (арт. 110978)
    Пусети золоті з фіанітами (арт. 110978)
    Пусети золоті з фіанітами (арт. 110978)

    7 410грн

    -60%

    18 525 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.47
    Вставка
    Куб.оксид.цирк.: 0,03гр.;
    • Новинка
    • Комплект
    Сережки зі срібла і кераміки з фіанітами (арт. 7502/4925кмб)
    Сережки зі срібла і кераміки з фіанітами (арт. 7502/4925кмб)

    2 401грн

    -50%

    4 802 грн

    Метал
    Серебро
    Вага
    4.56
    Вставка
    Кераміка; Куб. оксид цирконію.
    • Новинка
    • Комплект
    Сережки зі срібла і білої кераміки (арт. 7502/4924кмб)
    Сережки зі срібла і білої кераміки (арт. 7502/4924кмб)

    2 776грн

    -50%

    5 552 грн

    Метал
    Серебро
    Вага
    5.08
    Вставка
    Кераміка; Куб. оксид цирконію.
    • Новинка
    Сережки &quot;Метелики&quot; з червоного золота та перламутром (арт. 110020еп)
    Сережки &quot;Метелики&quot; з червоного золота та перламутром (арт. 110020еп)
    Сережки "Метелики" з червоного золота та перламутром (арт. 110020еп)

    5 610грн

    -60%

    14 025 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    1.87
    Вставка
    Емаль: 0,08гр.;
    • Новинка
    Золоті сережки-підвіски "Монети" (арт. 110022)
    Золоті сережки-підвіски "Монети" (арт. 110022)

    8 208грн

    -62%

    21 600 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.88
    • Новинка
    Сережки-підвіски &quot;Герб України&quot; з жовтого золота (арт. 110923ж)
    Сережки-підвіски &quot;Герб України&quot; з жовтого золота (арт. 110923ж)
    Сережки-підвіски "Герб України" з жовтого золота (арт. 110923ж)

    7 680грн

    -60%

    19 200 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.56
    • Новинка
    Срібні сережки-підвіски з кварцом (арт. Х110415ПСс)
    Срібні сережки-підвіски з кварцом (арт. Х110415ПСс)

    1 290грн

    -80%

    6 450 грн

    Метал
    Серебро
    Вага
    5.16
    Вставка
    САПФІР СИНІЙ ім.: 2 Ов(ф.)-11,70ct-; Куб.оксид.цирк.: 0,18гр.;
    • Новинка
    Золоті сережки з підвісками з кварцу Enigma (арт. 106460Пкг)
    Золоті сережки з підвісками з кварцу Enigma (арт. 106460Пкг)
    Золоті сережки з підвісками з кварцу Enigma (арт. 106460Пкг)

    17 168грн

    -61%

    43 650 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    5.82
    Вставка
    Кварц і.
    • Новинка
    Сережки-підвіски Enigma з червоного золота з кварцом (арт. 106328Пкз)
    Сережки-підвіски Enigma з червоного золота з кварцом (арт. 106328Пкз)
    Сережки-підвіски Enigma з червоного золота з кварцом (арт. 106328Пкз)
    Сережки-підвіски Enigma з червоного золота з кварцом (арт. 106328Пкз)

    10 885грн

    -61%

    27 675 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    3.69
    Вставка
    Кварц і.-0,65г
    • Новинка
    Сережки зі срібла Trendy Style з кульками (арт. 7502/4293)
    Сережки зі срібла Trendy Style з кульками (арт. 7502/4293)
    Сережки зі срібла Trendy Style з кульками (арт. 7502/4293)

    1 492грн

    -50%

    2 984 грн

    Метал
    Серебро
    Вага
    3.83
    • Новинка
    Сережки-підвіски зі срібла з перламутром (арт. 7402/4077мркп)
    Сережки-підвіски зі срібла з перламутром (арт. 7402/4077мркп)
    Сережки-підвіски зі срібла з перламутром (арт. 7402/4077мркп)

    2 513грн

    -50%

    5 026 грн

    Метал
    Серебро
    Вага
    7
    Вставка
    Марказіт. Перламутр
    • Новинка
    Золоті сережки з підвісками (арт. 105604б)
    Золоті сережки з підвісками (арт. 105604б)
    Золоті сережки з підвісками (арт. 105604б)

    19 931грн

    -59%

    48 225 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    6.43
    • Новинка
    Золоті сережки з підвісками з кварцу Enigma (арт. 106322Пкгм)
    Золоті сережки з підвісками з кварцу Enigma (арт. 106322Пкгм)
    Золоті сережки з підвісками з кварцу Enigma (арт. 106322Пкгм)
    Золоті сережки з підвісками з кварцу Enigma (арт. 106322Пкгм)

    11 091грн

    -61%

    28 200 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    3.76
    Вставка
    Кварц і.-0,65г
    • Новинка
    Сережки-підвіски з червоного золота з перлами (арт. 107584/10прлб)
    Сережки-підвіски з червоного золота з перлами (арт. 107584/10прлб)
    Сережки-підвіски з червоного золота з перлами (арт. 107584/10прлб)

    8 761грн

    -61%

    22 275 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.97
    Вставка
    Перлина культ.прісноводна 2шт:7,5-7,8 мм.
    • Новинка
    Сережки з червоного золота з фіанітами (арт. 100375з)
    Сережки з червоного золота з фіанітами (арт. 100375з)
    Сережки з червоного золота з фіанітами (арт. 100375з)

    21 176грн

    -62%

    55 725 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    7.43
    Вставка
    Куб.оксид цирконію.
    • Новинка
    • Комплект
    Сережки-пусети з жовтого золота з підвісками (арт. 109803ж)
    Сережки-пусети з жовтого золота з підвісками (арт. 109803ж)
    Сережки-пусети з жовтого золота з підвісками (арт. 109803ж)

    6 819грн

    -59%

    16 500 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.2
    Вставка
    Куб.оксид.цирк.;
    • Новинка
    • Комплект
    Сережки з жовтого золота з ланцюжком (арт. 109786ж)
    Сережки з жовтого золота з ланцюжком (арт. 109786ж)
    Сережки з жовтого золота з ланцюжком (арт. 109786ж)

    6 695грн

    -59%

    16 200 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.16
    Вставка
    Куб.оксид.цирк.;
    • Новинка
    • Комплект
    Довгі сережки з золота (арт. 109788)
    Довгі сережки з золота (арт. 109788)
    Довгі сережки з золота (арт. 109788)

    6 413грн

    -62%

    16 875 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.25
    Вставка
    Куб.оксид.цирк.;
    • Новинка
    • Комплект
    Золоті сережки з ланцюжком (арт. 109786)
    Золоті сережки з ланцюжком (арт. 109786)
    Золоті сережки з ланцюжком (арт. 109786)

    6 128грн

    -62%

    16 125 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    2.15
    Вставка
    Куб.оксид.цирк.;
    • Новинка
    Сережки-підвіски з білого золота (арт. 109445б)
    Сережки-підвіски з білого золота (арт. 109445б)
    Сережки-підвіски з білого золота (арт. 109445б)

    10 849грн

    -59%

    26 250 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    3.5
    • Новинка
    Сережки з білого золота з сапфіром і діамантами (арт. С28111040б)
    Сережки з білого золота з сапфіром і діамантами (арт. С28111040б)
    Сережки з білого золота з сапфіром і діамантами (арт. С28111040б)
    Сережки з білого золота з сапфіром і діамантами (арт. С28111040б)

    73 392грн

    -60%

    183 480 грн

    Метал
    Золото
    Вага
    4.96
    Вставка
    Діамант: 52Кр-57-0,48ct-5/5А; Сапфір синій: 2 Ов-1.83-3/4;
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У ритмі вишуканості: золоті сережки з підвісною частиною від Столичної Ювелірної Фабрики™

Золотые серьги с подвесной частью

Мода на золоті сережки-підвіски, яка повертається кожного сезону, цього року досягла вражаючих масштабів! Відомі кіноакторки, музиканти, супермоделі і шалено популярні блогери носять ці розкішні прикраси, які делікатно підкреслюють м'які обриси й додають нотки жіночності до будь-якого образу. Чому вам варто наслідувати їхній приклад? По-перше, це нетривіально й дійсно дуже красиво. По-друге, сережки-підвіски мають приголомшливий ефект: вони здатні наблизити настання довгоочікуваної відпустки та згодом стати елегантним нагадуванням про вашу незабутню подорож! Адже вони так легко торкаються лебединої шиї, а їх невловимі рухи асоціюються з ніжними дотиками тендітних крил різнокольорових метеликів. Зберіть свою персональну колекцію цих унікальних коштовностей, які ніби народилися на перетині фантастичних міфів і подумки переносять до світу чарівної казки, коли всюди панують веселощі, безтурботність і тотальна радість від життя!

Якими б привабливими й сяючими не були сережки, одразу ж розглянути всі деталі чудової роботи просто неможливо: так і хочеться спробувати зрозуміти, як же виконані фігурні переходи від декоративної частини до застібки, складні закріпки й складні багатоярусні конструкції. А весь секрет у тому, що команда майстрів і дизайнерів Столичної Ювелірної Фабрики™ постійно перебуває у творчому пошуку нових ідей і невтомно експериментує з текстурами і формами коштовностей, використовуючи інноваційні технології, які дозволяють втілити сміливі творчі задуми ювелірних дизайнерів!

Головні причини популярності

Чому золоті сережки-підвіски – найбільш популярні прикраси в світі сучасних трендів? Причин існує декілька, і сьогодні ми докладно розповімо про кожну з них.

Сережки-підвіски

1. Універсальність сережок-підвісок

Ці прикраси легко підібрати до будь-якого стилю й вбрання, якщо звернути увагу на форму підвісних елементів:

  • Сережки з круглими рухливими елементами або каменями круглого огранювання ідеально підходять для створення ніжного жіночного образу. Такі сережки нагадують про гармонію й спокій, налаштовують на заслужений відпочинок;
  • Прикраси з прямокутними декоративними деталями виглядають стильно й сучасно. Сережки прямокутної та квадратної форм можуть бути як авангардними, так і повсякденно-строгими й поєднуються навіть з класичним офісним костюмом;
  • Трикутна форма пасує багатьом, особливо її загадковий вигляд полюбляють жінки з творчим підходом до вибору прикрас.

2. Сережки з підвісками – чудовий спосіб підкреслити індивідуальний смак

Ви можете ненав'язливо продемонструвати своє неперевершене відчуття стилю та виділити свій образ серед безлічі інших! Для цього вам буде цілком достатньо вдягти золоті або срібні сережки-підвіскиз каменями. Якщо ж бажаєте побачити здивування в очах конкуренток і почути захоплені компліменти від чоловіків, спробуйте гармонійно поєднувати цю прикрасу з типом зачіски:

  • Сережки-підвіски, які звабливо звисають до плеч, найчастіше доповнені англійською застібкою або застібками типу «цвяшки». Модні експерти називають їх найжіночнішими прикрасами й радять носити з волоссям, зібраним в об'ємний пучок у стилі легендарної Одрі Хепберн або в «недбалий» хвіст;
  • Смілива, витончена, розкута й непередбачувано відверта! Саме така жінка надихає інших, а її невловимі чари стає справжнім викликом для багатьох! Щоб не перенавантажувати свій стиль, беріть приклад з ефектних світських виходів Меган Маркл і носіть моносережку-підвіску. Низький пучок, грайливі локони або асиметрична укладка в тандемі з однією сережкою чи асиметричним комплектом із пусета і сережки-підвіски допоможуть швидко перетвориться на рокову красуню, котра вражає всіх довкола своєю вишуканою красою;
  • Багатошарові масивні сережки-підвіски в золоті, які коливаються в такт рухам своєї власниці, – чудове дизайнерське рішення, яке додасть індивідуальності до ваших денних та вечірніх вбрань! Безсумнівно, вони стануть яскравим доповненням до повсякденних монохромних образів, а їх беззаперечною перевагою виступає можливість облагородити будь-який стиль! Їх сміливо можна вдягати до офісу з білою сорочкою у вікторіанському стилі або на прогулянку зі светром та класичними брюками, а на здивовані погляди незнайомців відповідати променистою усмішкою. Безумовно, з такою помітною прикрасою не знадобляться вигадлива зачіска й макіяж: їх більш ніж компенсує авангардний вигляд сережок. До речі, можна комбінувати між собою сережки з двох комплектів – різного об’єму, довжини й кольору на різних вухах. Тендітні прикраси або сережки великого діаметру до плечей? Зі вставками або без коштовного каміння, сережки-підвіски з білого золота або червоного? Обирайте на свій смак і комбінуйте вироби без обмежень!
  • Сережки-підвіски – подарунок на всі випадки життя! Так історично склалося, що ювелірні вироби – найбажаніші для маленьких дівчаток, юних леді і дорослих успішних жінок! Недарма кажуть, що існує п'ять речей, яких ніколи не буває забагато для жінок будь-якого віку й статусу: суконь, туфель, сумочок, поясів і, звісно ж, сережок. Якщо ви хочете не просто зробити формальний презент, а подарувати незабутню ювелірну казку близькій людині, то вам неодмінно слід купити золоті сережки-підвіски з камінням. Ми переконані, що така прикраса чудово впорається з покладеною на неї відповідальною місією й посідатиме особливе місце в серці вашої мами, дружини, доньки, сестри, племінниці або найкращої подруги! Погодьтеся, ніщо не зможе вдаліше розповісти про те, що ви цінуєте індивідуальність близької людини так, як пам'ятний подарунок у вигляді ювелірного виробу!

І, звісно ж, беззаперечна перевага підвісок – це надійні й прості в експлуатації застібки, зручність яких ви зможете відчути вже під час першого приміряння! Радимо не гаяти час і завітати до найближчого фірмового бутика Столичної Ювелірної Фабрики™ у вашому місті, щоб переконатися в цьому самостійно!

3. Поєднання неперевершеної якості, оригінального дизайну і вигідних цін

Золотые серьги подвески

Вам подобається ні з чим не порівняна атмосфера шоурумів Столичної Ювелірної Фабрики™? Завжди з'являється солодке передчуття, коли проходите повз ювелірні вітрини, що заворожують своїм мерехтінням і створюють навколо атмосферу розкоші? Тоді знайдіть час відвідати один із наших фірмових магазинів, які розташовані в багатьох великих і маленьких містах України! Вигідна цінова політика справить на вас приємне враження, а дійсно великі знижки нагадають, що таке везіння!

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